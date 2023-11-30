大停電懲罰門檻高 議員斥玩數字遊戲

【本報訊】中電及港燈明年淨電價將按年下調7.4%及16%，但原因只是燃料費下跌。而港府向兩電提出檢討8%的准許利潤亦遭到拒絕，能源諮詢委員會主席郭振華認為結果符合國際市場的合約精神，而港府已在電費調整盡最大努力，預料全球經濟下滑，燃料費會相對穩定。對於兩電設立「大型停電懲罰機制」及「特別電費紓緩機制」，議員認為懲罰機制門檻太高，猶如在玩數字遊戲。

紓緩補貼細節不清不楚

議員張欣宇則質疑當局未有交代「特別電費紓緩機制」的補貼細節，例如每戶的受惠款額、扣減幅度等，令人奇怪。 郭振華昨日在電台節目表示，明年電費的調整是經過港府與兩電協商以及考慮能源價格等情況作出，在全球經濟下滑，能源需求低下，燃料費用估計穩定，惟不排除會有間歇性波動。至於兩電8%的准許利潤上限未有改變，郭指出，港府與兩電經協商後，結果是准許利潤不能向下調。 議員梁熙在同一節目批評大型停電懲罰機制門檻過高，舉例今年4月港島大停電亦未能觸及懲罰機制門檻。