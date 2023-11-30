昨起結案陳詞 料需時4個月裁決

【本報訊】47名參與2020年立法會初選的泛民人士涉串謀顛覆國家政權案，今年8月完成證據部分證供，押後至昨日開始展開結案陳詞，初步預計需時10日。控方指，國安法立法原意是維護國家安全。即使被告相信他們的行為合法，也不能構成辯護理由。另外法官說，初步估計需要多3至4個月才會有裁決。

控方陳詞時指，國安法第22條將違法行為分成兩類，一類是與武力相關，另一種是「其他非法手段」。而就着其他非法手段，法庭應該採用較廣闊的定義去詮釋，以確保國家安全得以維護，達致打擊、懲治危害國安行為的立法原意。

信戴耀廷說法 非辯護理由 控方解釋，現今世代，人們可以透過操控社交平台等途經，以非武力方式，例如散播謠言，來危害國家安全。因此，非法手段的定義不應局限於使用或威脅使用武力。即使被告參加初選，是因為他真誠相信戴耀廷說法，即他們的行為屬合法，這亦不能構成辯護理由，法庭裁決時毋須考慮各人有否犯罪意圖。

控方完成發言後，輪到辯方大狀陳詞。代表吳政亨及余慧明的大狀指，吳沒有參與組織初選，形容他僅是旁觀者。雖然余慧明有否決財案的念頭，但不代表她與其他初選參加者有協議。不過法官認為，協議不一定需要白紙黑字簽署，而是可以透過行動來表達。代表楊雪盈的大狀則稱，獲悉一項協議不代表同意；何啟明代表大狀亦說，沉默不等於贊成，可視作漠不關心。案件編號：HCCC 69/2022