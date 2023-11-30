涉機場穿煽動衣物 無業男提堂

【本報訊】一名男子周一（27日）擬由香港國際機場離港時，被職員發現穿有印着煽動字句的衣物。職員於是報案。國安處人員到場將之拘捕，並在其隨身物品中再搜出印有煽動字句的旗幟及衣物，以及一張他人身份證。

藏他人身份證 還押候訊 他被控「作出一項或多項具煽動意圖的作為」、「管有煽動刊物」及「管有他人身份證」3罪，昨被押往西九龍裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，法庭將案押至2024年1月4日再訊，期間被告須還押。

26歲被告諸啟邦，現時無業。他被控於2023年11月27日，穿着一件印有陳述的上衣和公開展示該等陳述，具意圖引起憎恨或藐視中央及/或香港政府或激起對其離叛；激起港民企圖非法途徑改變其他在香港依法制訂的事項；煽惑他人使用暴力；及/或慫使他人不守法或不服從合法命令。他另被控於同日，在香港國際機場登機閘口編號205或其附近，管有煽動刊物，即3幅旗幟和一件上衣（全部印有陳述）；及管有屬於一名姓廖女子的身份證。

控方昨申請將案押後，以便人員調查，控方反對被告保釋，辯方有擔保申請。裁判官聽罷雙方陳詞後，拒絕被告保釋。被告保留每8天覆核保釋的權利，他將在12月6日被帶上法庭。案件編號：WKCC 5138/2023