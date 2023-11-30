不服假難民獲釋 入境處上訴得直

姦妻子友人曾重囚 申人身保護免羈留 十多年前以免遣返聲請留港的西非男子，因強姦妻子友人於2016年在高院被陪審團裁定強姦等罪罪成，重囚10年。西非漢於去年2月刑滿出獄後，入境處一直根據《入境條例》羈留他以處理聲請和等候遣返。及後，他的聲請和上訴均被拒絕。但西非漢早前再度入稟高院申請人身保護令，獲高院法官高浩文批准，並下令入境處釋放他。入境處不服並提出上訴，指他不配合遣返、潛逃風險高。上訴庭昨開庭聽畢雙方陳詞後，判處入境處上訴得直，撤銷西非漢的人身保護令。上訴庭將押後頒布書面理由。

上訴方是入境處，由律政司作代表，答辯人是現年43歲的Johnson Benjamin，出生自西非利比里亞。答辯人於2012年以旅客身份來港，惟他沒有在限期之內離開。及後他提出免遣返聲請，獲准留港以擔保代替羈留。2014年他與本港女子結婚，翌年他被指趁妻子留院分娩期間強姦妻子友人，2016年經審訊後被裁定罪成，判囚10年，並且於去年2月他服刑完畢。同年5月，入境處拒絕了其免遣返聲請，上訴亦於同年6月被駁回。

強調重犯潛逃風險高 自答辯人出獄後，入境處根據《入境條例》羈留他，待處理免遣返聲請。在聲請和上訴遭拒後，他入稟申請人身保護令，法官高浩文今年6月批准其申請，下令入境處釋放他。法官當時指考慮到答辯人出獄後羈留已久，其妻亦因他案被羈押，兩人的8歲兒子無人照顧，認為續羈押會變得不合理及不合法，遂批出人身保護令。

上訴方指入境處需時處理答辯人的證件問題，以遣返他回國，惟他沒有配合，相反卻阻礙入境處遣返他，故其長時間被羈留是他自己造成。上訴方亦強調，答辯人重犯及潛逃風險均屬高，因此不應頒布人身保護令。

答辯方反駁指，入境處並不能永久羈留一個人，即使起初是合法羈留，亦有機會變成不合法羈留。答辯方指，原審法官已考慮過風險後，才批出人身保護令，不存在因答辯人不合作而延誤遣返的問題。

24名越南假難民遭遣返 另外，入境事務處昨日將24名越南籍非法入境者遣返越南，涉11名男子及13名女子，全部人曾在香港提出免遣返聲請而不獲確立，部分曾因干犯刑事罪行被判監及服刑至刑滿出獄。案件編號：CACV 329/2023

答辯人Johnson Benjamin（左）曾因強姦等罪被判囚10年。