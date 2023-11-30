八達通推「恆常換卡」 嘟～嘟嘟 提示

【本報訊】八達通卡有限公司宣布，繼早前第一代八達通換卡計劃完成後，再推出「恆常換卡計劃」，根據發卡年份，每月分批更換於2002年及其後發出的八達通。當用戶在拍八達通時聽到「嘟～嘟嘟」的特別提示聲響，便可透過八達通手機應用程式將舊卡轉移至手機八達通。用戶亦可前往指定地點以舊卡換新卡。

可轉移至手機版或新卡 八達通會提供為期最少3個月的通知期，提醒客戶更換其八達通。舊卡內的按金、餘額及大部分服務或優惠等，將自動轉移至手機八達通或新卡。用戶亦可選擇退回其八達通，以安排按金及餘額退款。3個月通知期過後，舊卡將會失效，若用戶於舊卡失效一年內更換新卡或退回舊卡，均不會被收取「逾期更換行政費」，否則八達通將從失效的舊卡按金及餘額中每年扣除20元行政費，直至該兩筆款項被完全扣除為止，屆時，該八達通將無法更換。

除了提示聲響，用戶亦可透過多個渠道查閱是否須要更換卡，包括八達通換卡計劃網頁、「八達通互動語音電話系統」，以及指定港鐵站和商場內的「八達通服務站」；若用戶已在八達通手機應用程式內登記八達通，當該八達通需要更換時，用戶將會於程式收到系統訊息通知。