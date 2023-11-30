港鐵「關愛共乘」App 預約摺板方便輪椅客

【本報訊】隨着科技進步，老弱傷健人士出行亦變得更方便。港鐵去年底推出「關愛共乘」手機應用程式，除了簡易版行程指南，上月底亦增設多項新功能，包括輪椅活動摺板預約服務、查閱實時升降機運作資訊及無障礙設施等。有輪椅使用者認為新功能實用，有助掌握及計劃行程。港鐵稱自去年11月推出程式，至今已有逾二萬人下載，每月活躍用戶達1,000人。

港鐵公司總經理（市務及客戶體驗）梁靜雯介紹，「關愛共乘」App專為長者及有特別需要乘客而設，主打介面簡潔易明，上月24日新增試用版輪椅活動摺板預約功能。她提到，以往輪椅使用者只能Walk-in或打電話預約活動摺板，前者需要等待車站職員準備，後者繁忙時段可能沒有職員接聽；現時透過程式可提早45分鐘進行預約。

聲音導航 年底覆蓋觀塘綫 梁靜雯補充，港鐵現已邀請約1,000名輪椅使用者及照顧者試用，至今已有300人次預約，待收集用戶意見及完善細節後，將正式推出新功能。此外，專為視障人士而設、現於會展站進行測試的站內聲音導航功能，最快今年底擴展至觀塘綫全線車站。

輪椅使用者高小亮指，以往在繁忙時間，若要在轉車站乘車，曾試過要等3至4班列車，才獲車站職員安排活動摺板上車；而新功能則較易規劃行程，有助預算出門及到達目的地的時間，惟在繁忙時間亦未必能透過程式即時預約，或要致電車站職員預約。他續指，程式的簡易版行程指南上月亦加入實時升降機運作資訊，若選取的路線有車站升降機暫停服務，程式會有提示，並建議轉搭其他交通工具。