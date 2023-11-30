上半年 專營巴整體脫班率2.7%

運署齋發信勸喻了事 歲均400封 死撐有效 專營巴士被指經常脫班，害得乘客等了又等。運輸及物流局昨回覆議員指，今年上半年專營巴士整體脫班率為2.7%，當中以新巴脫班最嚴重；運輸署自2019年平均每年向專營巴士營辦商，發出合共約400封提示信或勸喻信。就2020年底至2021年初放寬防疫禁令後，運輸署亦曾就個別專營巴士營辦商因未能及時調整巴士服務而引起脫班，發出一封警告信。

據文件顯示，當局指各巴士路線有不同的營運模式，例如全日服務、只在繁忙時間或周末和假日營運的服務，故個別路線脫班率高低，視乎該路線訂定班次數目，不宜公開逐一比較。

新巴脫班率達4.5% 惟按專營權分析，今年1至6月期間，尚未與城巴合併的新巴脫班情況最嚴重，脫班率高達4.5%；其次是九巴2.6%；城巴（香港島及過海巴士網絡專營權）、（機場及北大嶼山巴士網絡專營權）分別錄得2.4%及1.8%；龍運巴士則2.1%，新大嶼山巴士為0.4%。

當局指，巴士服務不穩定的情況大致可歸納為「脫班」和「班次不準」兩類。「脫班」是指營辦商沒有開出訂定班次；而「班次不準」則指營辦商有提早或延誤開出訂定班次。巴士服務不穩定的成因眾多，有些屬於營辦商控制範圍以內的因素，例如車程時間、車輛故障或不足、人手調配；有些則屬於營辦商難以控制的情況，例如惡劣天氣、交通擠塞或突發路面事故。

稱可罰款撤專營權 當局又提及，巴士公司收信後，一般會積極和認真跟進改善脫班的問題，認為機制相當有效。政府在處理巴士公司加價申請時亦會考慮脫班情況。若巴士公司脫班率持續高企，而未有採取有效措施減低脫班情況，政府會考慮啟動法例賦予行政會議的權力，向公司施以罰款。極端情況下，行會可考慮撤銷巴士公司經營指定路線的權利，甚至撤銷全部專營權。