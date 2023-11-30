醫健：老有所醫：面上長了新黑塊 是疣還是皮膚癌？

老人家面上一般都較多斑，若忽然長出了新的黑塊，更可能會擔心它是疣還是皮膚癌？

其實，疣和皮膚癌是可以在面上共存的。當然如果是疣的話，表面會較為粗糙，有機會好像椰菜花的形態；而皮膚癌則要視乎是黑色素瘤、基底細胞癌還是輪狀細胞癌，外觀會有所不同。一般來說，疣的觸感較硬，而且因為疣有傳染性，所以有機會在面上愈來愈多；而皮膚癌通常只有一塊，小部分會同時出現兩塊，亦不會有傳染性。所以如果面上黑塊數量較多的話通常是疣而非皮膚癌。

疣的成因是感染人類乳頭瘤病毒（HPV），可經皮膚細微破損處入侵身體，引起表皮的不正常角質增生，形成細小粗糙的突起，大小約數毫米，卻不會疼痛。而身體任何地方都有機會生疣，主要分為尋常疣、扁平疣等。

老人家面上有疣，往往和抵抗力及個人衞生有關。例如，公共場所的扶手、門柄都可能留有疣病毒，若到過公眾場所後，未清潔雙手便觸摸面部，便有機會把疣傳染到面上。甚至有時長者的手、腳、頭部都有疣，而嘴部輕微觸碰這些部位的疣，也有機會把疣傳染到面部。治療方面，面部的疣基本上不會建議塗搽藥水在面上，以免傷及皮膚，較常用的是冷凍治療。如果是一些偏小的疣或經準確判斷是扁平疣的話，一般會考慮二氧化碳激光校準確來治療。

至於面上黑塊長大速度的快與慢，其實疣和皮膚癌都可以大得很快，若憑表面性狀未能肯定是疣或皮膚癌，最好還是做皮膚切片檢查，在顯微鏡確實病理問題。雖然皮膚是香港的十大癌症，但由於一般確診較早，而且甚少擴散，一般都很快就痊愈。

皮膚科專科醫生陳厚毅

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