港大獲捐款 500基層免費治白內障

【本報訊】白內障是致盲和視力受損的主因，惟現時醫院管理局眼科門診非緊急新症，最長需輪候逾4年，白內障患者確診後，一般更需額外等逾一至兩年才能接受手術。港大醫學院眼科學系獲慈善基金捐助1,000萬元推出計劃，冀為逾千名低收入家庭視障人士，提供免費眼科檢查，並向當中逾500人提供免費白內障手術及眼科諮詢服務，以減少患者輪候時間。

逾千人獲眼科檢查 港大醫學院眼科學系推出「郭炳江先生夫人慈善白內障手術及研究計劃」，可為逾千人提供眼科檢查，並向當中逾500人提供免費白內障手術、手術前後諮詢、覆診檢查和處方藥物。所有患者均會在港大眼科中心接受由教授團隊提供的服務。

計劃受惠對象必須有經濟困難、正領取綜援或其他生活津貼，並由負責社工評估及推薦；未能輪候或正輪候政府專科門診超過一年，而情況有惡化者可獲優先考慮。香港聖公會福利協會指，至今已收到149宗查詢，並轉介其中121宗予眼科中心，13%為60歲以下年輕眼疾患者。

港大醫學院臨床醫學學院眼科學系系主任及臨床教授梁啟信指，患者將接受先進眼科檢查，包括以光學相干斷層掃描（OCT）對角膜、黃斑等進行高解像度評估，又會檢測白內障以外的其他眼疾，如青光眼、老年黃斑退化等。其後則視乎患者視力狀況，安排單眼白內障手術，或邀請參與研究計劃，接受雙眼白內障手術和虛擬實境模擬測試，對比雙眼植入不同晶體後的視覺效果。

眼科中心去年7月開幕後，已陸續招募市民參與計劃，現已為百多人進行眼科檢查、約30人進行白內障手術，病人由接受篩選參加計劃到進行手術，一般只需一至3個月，輪候時間大幅減少。