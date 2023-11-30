兩成半受訪學童 精神健康響警鐘

近4%指過去一年曾萌死念 港人生活壓力大，市民面對各種精神健康問題不容忽視。中大醫學院分別就兒童與青少年、以及長者的精神健康狀況展開調查，發現近兩成半受訪兒童及青少年在過去一年，受到至少一種精神疾病困擾、即每4名兒童及青少年就有一人患有精神疾病。當中約一半人有兩種或以上精神疾病，較常見為過度活躍症、品行障礙、焦慮症及抑鬱症。而受訪的兩成長者患認知障礙症，當中居於院舍的長者更高達七成。

該項調查在2019年至2023年進行，共訪問6,082名6至17歲兒童及青少年，當中包括非華裔青少年。另外亦訪問4,871名60歲或以上長者、當中有503人居於院舍。調查結果發現，近4%受訪兒童及青少年過去一年曾想過自殺；其中約8%受訪中學生表示有意輕生，2.3%人曾經輕生，中大形容情況響起警號。約有10%受訪兒童及青少年指，有睡眠失調問題。

中大分析指，涉及的常見風險因素包括父母有明顯臨床情緒困擾、兒童及青少年自身睡眠失調、面對學業困難，而非華裔青少年有較高風險患焦慮症。另外亦發現，近半數照顧者不願意尋求專業協助，而即使接受社區服務的照顧者，他們亦普遍不欣賞自己的付出。

居院舍長者 70%患認知障礙 在長者方面，約兩成居於社區的長者患有輕度認知障礙，7.4%屬認知障礙症，年紀愈大問題愈常見。值得留意的是，約七成居於安老院舍的長者患有認知障礙症。8.6%長者患有抑鬱及焦慮症。而長者病情愈嚴重，他們的照顧者愈大負擔。但調查發現，只有少於一半的照顧者接受社區服務，他們亦普遍不欣賞自己的付出。部分患者的照顧者更有焦慮及抑鬱等情緒問題，但未有正視。

精神健康諮詢委員會委員、中大醫學院精神科學系教授林翠華建議，應從基層護理層面出發，幫助長者管理他們的長期疾病，並鼓勵他們多參與社交，及早介入以延緩長者的認知障礙病情惡化。社會亦必須加強關注照顧者的精神健康，處理他們隱藏的身體及精神健康問題。