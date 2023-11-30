資助培訓計劃 創科署欠監察

【本報訊】創新及科技基金2018年推出再工業化及科技培訓計劃，現名為新型工業化及科技培訓計劃，透過配對形式資助本地企業，讓員工接受高端科技培訓。審計署發表報告指，截至今年3月，該計劃已批出逾8,900宗資助申請，但認為創新科技署在監察課程和培訓機構的工作有不足。

少做突擊課堂巡查 報告指出，該計劃由2018年8月至今年3月底，共收到9,132宗申請，當中由3,937間公司所提交的8,936宗獲批，涉及的金額約3.15億元，當中2.83億元已經發放。

然而，截至今年8月，審計署發現該培訓計劃秘書處並無實地探訪申請登記公開課程的培訓機構。此外，創科署未有就突擊課堂巡查發布指引，2019年至2023年期內，當局每年只進行突擊巡查3至27次不等。期內，125間培訓機構提供3,779個本地課程，當中只有26間被揀選突擊巡查；118個本地專門設計課程，則只有一次突擊巡查。另外，111個非本地課程共有458宗申請獲批，涉及資助880萬元，惟秘書處未有突擊巡查，難以監察培訓質素和查核課程是否與登記申請相符。

審計署提出多項建議獲創科署接納，包括確保培訓計劃秘書處在批准登記培訓課程前，揀選培訓機構進行實地探訪；改善培訓課程的質素保證機制；加強和改善突擊課堂巡查；探討措施監察非本地課程等。