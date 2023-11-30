處理牌照申請 食署歎慢板

【本報訊】食環署處理食物業處所發牌申請個案常有拖延現象，最新一份審計報告披露，該署審查了50宗2021及2022年收到、處理時間偏長的個案，發現30宗食肆牌照申請中，食環署向其他政策局或部門作出首次轉介共89次，當中28次（31%）所用時間超過3個工作天內轉介之限；另外20宗非食肆牌照申請則涉及43次轉介，當中15次（35%）有延遲，整體平均延遲19個工作天，曾有部門無收到署方轉介。而2018年起計5年間，「申請審查小組會議」預定開會近9,000次，結果僅有不足1%的會議如期召開。

食環署表示，「申請審查小組會議」讓申請人和相關部門商討發現的問題以進行補救，需要在接獲申請起計20天內召開，惟審計署發現，2018年至2022年間，共預定為8,945宗申請召開會議，當中只有75次有召開，比率僅0.8%；至於審計署審查的30宗個案，更全部無如期開會，亦沒有另定日子召開。

轉介部門 遲足96工作日 審計報告又披露，食環署發出轉介與其他相關部門知悉的時間，相差可達10個工作天以上，甚至有部門沒有收到食環署轉介便箋及兩封催辦信，導致延遲了96個工作天。報告亦提及食環署將一宗新鮮糧食店牌照申請轉介予環保署，惟根據相關準則該個案不屬轉介範圍。環保署認為個案屬錯誤轉介，最終延遲了80個工作天回覆。

報告建議食環署採取措施，確保適時轉介食物業牌照申請以徵詢意見，並改善轉介機制，包括避免作出不必要轉介，以及檢視申請審查小組會議安排，確保按情況為沒有召開的會議另定日子召開。