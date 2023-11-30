大埔濾水廠擴展工程 遲逾年半竣工

【本報訊】為配合沙田濾水廠原地重置，水務署早年展開大埔濾水廠擴展工程。審計署發表報告指，該工程由3間承建商負責，已於2019年底大致完成，惟較各自原定合約完工日期，延遲約2.7至19.1個月。另外，工程施工期間發生化學品洩漏事件，影響生態。

報告指，大埔濾水廠2017年初計劃引入現場氯氣生產技術時出現甩漏，水務署打算於廠內供應和安裝4組現場氯氣生產設施。惟有關工程涉及危險品，且慮及廠內原有的液氯處理系統同時運作等原因，有關申請被消防處以安全理由否決。

施工期間化學品洩漏損生態 水務署及後花約7個月進行一連串修訂，包括斥資4,000萬元在牛潭尾濾水廠增購一組生產設施，以作為過渡措施解決供應問題。相關工程費用由原先預算的2.2億元，大幅增加70%至3.73億元，而運送化學品期間曾發生洩漏事故，近100公升化學溶液疑流入天然河溪，有魚塘擁有人指導致部分魚和蝦死亡。

審計署建議，水務署推展工程項目時應採取措施，就相關法例規定盡早諮詢有關部門；切實可行情況下，在發出相關更改令前敲定工程設計，以期更清楚確定所需工程和評估更改令的預算費用。

另外，擴展工程於2010年2月至2022年2月期間，共發生一宗致命意外及13宗非致命而須呈報意外，當中一間承建商涉及一宗致命意外及11宗非致命意外。該宗致命意外於2013年12月發生，濾水廠抽取一條混凝土鑽孔樁套管時，一根離地一米的鋼製套管鬆脫，一名工人被擊中頭部斃命。

同一承建商涉及的11宗非致命意外，涉及的病假介乎9至339天，惟審計署發現當中10宗意外出現遲報，其日數介乎14至263日，更甚是有7宗個案未有在承建商相關期間的季度評核報告中反映。審計署認為，水務署應採取措施確保相關承建商按照規定，按時呈報意外並採取跟進行動，水務署已接納建議。