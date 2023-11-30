獲資助者拖兩年交報告 回收基金秘書處無追繳

【本報訊】審計署揭發「回收基金」處理部分申請時間偏長，亦未有妥善監督獲資助者如期交報告，部分遲了2年3個月才提交，但基金秘書處遲遲未追收文件，最多遲逾4個月；而秘書處亦「其身不正」，經常遲交文件予環保署等，例如自2019年起的5年度工作計劃，最遲交的一份遲了接近3個月才呈交。

港府2015年以10億元設立回收基金，資助業界提高回收效率，截至今年3月共批出8.55億元資助。不過，《審計報告》指出，部分回收基金申請處理時間偏長，截至今年3月，已處理的申請共有3,222宗，16%申請處理時間超過半年，最長需時一年半。另外計劃申請被拒比率偏高，整體有19%申請被拒，尤其包括企業資助計劃和行業支援計劃等，申請被拒比率達到約41%至51%。

審計署亦指，基金在2020年引入14日內發放撥款期限，但截至今年3月的289宗申請中，17%在基金秘書處核實資料後15至60天才發放撥款。而獲資助後，申請人需定期提交項目成果報告，但截至3月，78%獲資助者遲交進度報告，有人遲了27個月才提交。不過，秘書處亦未完全按程序催促項目負責人交文件，延遲1天至4.3個月。

其身不正 遲交文件予環保署 報告亦揭發秘書處「其身不正」，自2019年起需呈交環保署等的5份年度工作計劃均遲交，最長遲達84天；13份運作報告亦有10份逾期呈交。同時，環保署亦沒有編製定期管理報告，顯示獲批項目的情況和成果，以及跟進逾期提交報告個案監察。

審計署建議採取措施改善情況，並考慮訂立回收基金的工作目標。環保署署長回覆指同意審計署的建議。