房署混帳 公屋電梯頻故障 維修保養耗時長

暫停服務長達89天 街坊出入極不便 公屋居民飽受電梯故障、壞𨋢頻仍之苦。審計署署長昨日發表最新一份報告，指房屋署負責管理保養公共屋邨的升降機及扶手電梯，並為升降機推行現代化計劃，涉及金額逾14億元，但該署升降機及扶手電梯的故障個案，往往令服務暫停逾兩天，甚或暫停長達89日；有屋邨的升降機更因進行現代化工程而停用達14.5個月，居民足足一年多出行受阻。報告批評房署的相關機制，如由總部人員進行檢查有可改善之處。有議員則對維修停用時間長感奇怪，促房署向居民交代原因。

審計署報告指出，在2022/23年度，公共屋邨的升降機及扶手電梯保養總開支為7.63億元；而房委會推行的升降機現代化計劃，在2018/19至2022/23年期間，則批出合共27份合約，涉及合約總金額為6.52億元。

有升降機兩年無評估 然而，2020年1月1日至今年4月30日，房署轄下物業共發生了3.13萬宗升降機及1,539宗扶手電梯故障，當中有219宗和25宗個案服務暫停逾兩天，其中3部升降機暫停服務超過60天，介乎72至89天不等；另有7部升降機曾於6個月內兩度暫停服務超過兩天，暫停服務總天數介乎5至9天不等。而在2021和2022年，分別有21和26部升降機沒有進行理應執行的例行評估和半年評估；甚至有3部升降機在這兩年均沒有進行任何評估。

現代化工程 延誤169日 報告亦指出，在2018/19至2022/23年間完成現代化工程的升降機中，有79%升降機停用了超過7.5至10.5個月；有20.6%停用逾10.5至14.5個月。此外，有80%並沒有在預定完工日期恢復服務，導致升降機恢復服務的時間延遲了2至169天。

審計署建議，房署應繼續加強升降機及自動梯的可用性和監察措施，並確保按照檢查指引要求進行例行評估和半年評估；又建議採取措施縮短升降機停用時間，減少使用者不便。

議員梁文廣認為，房署因檢查升降機頻率較一般私樓高，故會較常停用，但房署應有責任向居民清楚說明，以免令人誤會升降機經常「壞𨋢」；對於有升降機停用時間過長，他則坦言感到奇怪，因房署所管理的升降機必定使用原廠保養，若發生故障時原廠保養應會有備用零件更換，毋須長時間等待零件到貨再作維修，促房署需向居民交代停用時間長的原因。