掃蕩無牌食物業處所 食署懶懶閒

【本報訊】無牌食肆猖獗，審計署最新一份報告揭發，負責執法的食物環境衞生署近年掃蕩無牌食物業處所的平均成功率大減，由2018年的50%下降至去年的35%，去年更有6個分區環境衞生辦事處的即時拘捕成功率為0%。另外，食環署無妥善根據制度，對部分持牌食物業處所進行風險分類，有處所被錯誤歸類為較低風險水平處所，導致每次巡查相隔時間較長。

即時拘捕成功率 6分區0% 據報告引述環境衞生統計資料系統顯示，在2018年至去年期間，食環署每年採取131至189次即時拘捕行動，被捕人數介乎64至75人不等，然而，審計署觀察到，這5年間即時拘捕行動的平均成功率大減，而且19個分區環境衞生辦事處的成功率差異甚大，以2022年為例，有6個分區環境衞生辦事處的成功率為0%，另有6個分區辦事處的成功率則達100%，審計署認為食環署需要檢視不同分區辦事處的執法手法。

報告又提到，食環署沒對符合相關準則的無牌食物業處所採取即時拘捕行動，報告審查了3個分區環境衞生辦事處的計劃，在今年1月至4月期間擬備的地區行動計劃所列的其中25個無牌食物業處所紀錄，有12個無牌食物業處所符合最少一項相關準則，卻未被列入該名單；食環署未有對其中7個無牌食物業處所採取即時拘捕行動的理據，亦無記錄在案。

報告建議食環署要確保轄下部門按照署方所指定的時限和頻次，對持牌食物業處所進行首次和日常巡查，及改善就日常巡查不果的情況所訂的指引；亦要確保按食環署的指引所指定的時限和頻次。食環署署長回應指，大致上同意審計署的建議，並表示食環署會檢視發牌制度下的各種流程、程序和指引等作改善。