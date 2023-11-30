中大放任 33餐廳無牌營運 做街客生意搵真銀

審計報告羅列5大劣行 校園管理亂龍捱轟 香港中文大學涉管理塞責，任由校內33間餐廳「無牌」經營，既違反港府食物業處所牌照要求，亦製造不公平現象。昨日發表的審計署署長第81號報告書表示，審計署人員實地視察中大29間餐廳，發現他們均有向非中大學生及教職員人士提供服務，部分餐廳更違規出售「受限制食物」、甚至違規大賣廣告牟利，中大校方管理校內設施營運最少涉縱容無牌、罔顧國安、懶理欠費、缺乏競爭及得過且過等5宗罪（見表）。有中大校董批評校方管理落後，沒有及時審視校內餐廳的經營需要及更新規管要求，明言機構自主並非不監督的擋箭牌。

25間賣受限制食物 根據《食物業規例》規定，中大的餐廳和任何其他從事食物業的校內設施，除非專供中大學生及教職員使用，否則，必須領有食物業牌照。相關處所也不能為校園範圍外的顧客外送食物。但審計署發現，中大33間餐廳均無領有食物業牌照，該署派員實地視察其中29間餐廳後，發現全部並非專供中大學生或教職員使用，餐廳也未查證顧客是否中大學生或教職員，甚或近一半餐廳亦沒有張貼告示，表明餐廳只招待中大學生或教職員。人員更發現25間餐廳售賣非瓶裝飲料、冰凍甜點、奶類及奶類飲品等「受限制食物」，而無領有受限制食物售賣許可證。

8餐廳違規展示廣告 有3間餐廳更通過第三方平台，為校園外的範圍提供外送服務，顧客不只限於中大學生或教職員。而位於中大的便利店，亦被報告指出在沒有領有食物業牌照下，即場配製並向顧客出售食物。有8間餐廳展示未經批准的廣告等。

縱容欠費 最長211日 報告又發現，外來營運商逾期繳費問題嚴重，其中就繳付保養費、管理費或牌照費，中大共發出了152張發票，77張的款項遲於到期日繳付，涉額154萬元，逾期日數由1至115天不等；中大另就繳付公用事業設施收費，向外來營運商發出了167張發票，當中94張遲於到期日繳付，最長拖欠211天。中大超市更被發現營運商自1981年以來都未曾更換過，校園設施的公開招標競爭程度有限。

此外，中大為監管校園設施營運而設立的15個委員會，但審計署發現，在審計的6個學年內，有9個委員會超過一年無開會，其中一個委員會更是超過5年來從無召開過一次會議。審計署強調，雖然中大招標邀營運商時有反應冷淡的情況，但是校方在管理合約遵從監察機制等方面仍存在不少缺失，向該校提出20多項建議。中大表示，同意及配合審計署的審核結果，並陸續實施相關建議。

身兼中大校董的議員鄧家彪認為「所有嘢都有規有矩」，若校方要對校內餐廳作出彈性處理，應理性討論並且考慮修改合約，而非不作監督，不作管理。被問及立法會政府帳目委員會應否就此進行公開聆訊，他表示審計署過去都有對政府資助福利機構和教育機構進行審計，強調機構自主不能作為擋箭牌。

中大校園極大，各書院均設有不同校園設施。 審計署曾派員實地巡查校園設施及營運情況。 中大校園設施管理5宗罪