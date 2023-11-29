撥亂反正：表現反覆 笑話國足

日前講起去年印尼峇里島G20峰會期間，國家主席習近平在會議轉場期間，公開訓斥比他小近20歲的加拿大總理杜魯多。習近平批評對方將兩人的私下對話向傳媒公開，做法不合適及「結果就不好說了」。該段短片成了國際社會的一時熱話，預示了中加關係的持續惡化，同時展露了習近平少見的不滿表情與怒氣。

今年的美國三藩市APEC會議又有一段習近平與外國領導人的私密對話視頻流出，罕有地展露了他談笑風生的一面。片中習與泰國總理大談波經，習自言因手掌細小而不擅籃球，但踢足球還是行的。當談及國足剛於世界盃外圍賽中小勝泰國，顯然未有看過該場賽事的習主席，還是斷言「僥倖成分多」，因為國足的表現常有起伏，他不敢肯定其水平。之後眾人一同大笑收場。若換了是一些歐洲或南美國家的元首，在別國領導人面前近乎恥笑自己的國家足球隊，肯定會在國內激起民憤並要求下台。但偏偏有不少中國球迷對習近平的言論深表認同，皆因近年國足的表現實在傷了太多同胞的心。

在早前的杭州亞運會，國足在主場作賽之下，場上表現與最終名次竟然連香港代表隊都不如。在緊接APEC會議舉行的中國對南韓世界盃外圍賽，有中國球迷效法香港的黑暴示威者，用激光筆射向南韓射手孫興民眼部，但孫還是交出了兩入球一助攻，帶領南韓隊輕鬆以3:0大勝國足。

不少人將中國足運不振，歸咎於內地球圈與相關領導的貪腐問題，而反貪腐正是習近平大力標榜的政績，他又豈能不怒？習主席講過對中國足運有3個願望，包括打入世界盃決賽周、主辦世界盃和贏得世界盃，現在看來三者都遙不可及，可能比起實現中華民族偉大復興的中國夢更難實現。