橫眉冷看：消費力由南轉北

日前筆者到新界北區，探望兩位相識多年的長者，本以為一如平常，老人家只會講講身體近況，談談栽花養魚。沒料到今趟話匣子一打開，兩老便滔滔不絕，一講兩小時，都是跟我分享到深圳蓮塘區買菜、購物、做頭髮的心得。

兩位長者的身子骨並不硬朗，經常須求醫覆診，而手頭上卻不缺錢，二人坐擁商舖，更有幾個住宅物業收租。這樣的人，按理不應頻繁北上，因為留在香港也絕對能花得起錢。但事實上，香港就是留不住人，碰上假日，兩老的兒子會駕車穿梭中港，帶父母到中山、佛山吃喝玩樂。在平常上班日子，兒子沒空，老夫婦也會不時結伴同行，到深圳消費。

老人家說，在香港買一斤菠菜，要港幣十多元，但是到蓮塘買，只需三、四元人民幣，而更重要是，當地的菜比香港新鮮。我打趣地對兩老說：「倒不如您倆自組公司，代北區居民到深圳買菜，這盤生意肯定可以賺翻。」他倆笑說：「要是還年輕，咱們肯定會做。」實際上，北上買菜、購物的生意，早已有商家默默在做。香港更有不少家庭主婦，根本不必假手於人，隔天就自組「師奶團」，結伴到深圳選購菜肉。這些人合租中港車，一行五、六人同去同返，有些團在荃灣出發，有些在旺角出發，這種情況早已遍地開花。香港的本土消費力，正在一點一滴往北流去。

深港兩地的吸引力此長彼消，香港特區政府卻束手無策，眼看着本地的商場、餐飲業急速收縮，如今就連菜肉市場的生意，也快要保不住了，然而官老爺們還是愛理不理。不過，想來也怪不得他們，儘管外頭風急雨驟，但是府衙內依舊歌舞昇平，事關官員們的糧俸，還不是月月準時，而且年年在增添。