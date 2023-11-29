筆下風雲：普京不急西方急

隨着以巴戰爭爆發，曾經全球注目的俄烏戰爭被晾在一旁。德媒此時引述政府消息指出，柏林和華盛頓向烏軍定量提供的武器僅夠守住防線，冀讓烏克蘭意識到無法奪回失去的領土，從而逼澤連斯基向普京「求和」。此外，西方國家還有「B計劃」，即使俄烏之間無法達成和平協議，亦可凍結敵對行動，即俄羅斯佔領的烏國領土繼續保持佔領狀態。竹籃打水一場空，可謂烏克蘭今日的寫照。

事實上，單是美國已向烏克蘭提供逾400億美元的軍援，拜登原擬再加碼600億美元，惟因黨爭問題險讓聯邦政府停擺，共和黨通過臨時撥款的其中一個條件，就是剔除援烏預算。不旋踵以巴戰爭爆發，親疏有別之下，烏克蘭更是無人理會。澤連斯基近月連番受訪發話，提醒西方國家切勿拋棄烏克蘭，終於換來美國防長奧斯汀到訪，並提供一億美元軍援。相較過去金額，今次是歷次最少，意味甚麼，相信澤連斯基心知肚明。

現在時間、形勢都轉向俄羅斯一方，普京亦不心急，最近就預算案簽署立法，正式批准軍事支出大增近七成，將更多資源投放烏克蘭戰爭。與此同時，俄軍這數星期以來猛攻烏東城鎮阿夫迪夫卡，以及南部村莊羅博季涅，繼續拓佔領土。普京擺明「你急佢唔急」，美西方急欲了斷這場戰爭，減輕財政負擔，但普京更想拖延，既然烏克蘭無力反攻，西方援助又已「收水」，待得美國總統大選後才和談，對俄方可能更加有利。畢竟特朗普勝選機會不低，而他曾揚言上台後只需24小時便會結束俄烏戰爭。

都說世事如棋，政治一分鐘都嫌長。去年普京曾多次提出跟烏克蘭和談，每次皆受到美國等西方國家阻撓，想不到一年之後，整個形勢大反轉。