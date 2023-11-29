強詞有理：烏下場可悲

不知不覺間，俄烏戰爭已持續將近兩年，到底何時才是了局？美國中央情報局有位前分析員預測，烏克蘭到明年1月將再沒有承受衝突的能力，充其量只能捱到2月，主要原因是西方國家不願繼續為基輔提供資金支持。這個預測是否靠譜只能留待時間證明，但形勢對烏克蘭愈來愈不利則是明擺着的事實，即使基輔當局還想繼續硬撐，恐怕也是有心無力。

最關鍵的是，現在不只歐洲諸國對援烏意興闌珊，美國內部的阻力也愈來愈大。國會山莊即將審議一項援助議案，即使將烏克蘭和以色列綑綁在一起，共和黨也揚言將會阻撓，意味着議案無法在短期內通過。目前烏克蘭正面對燃眉之急，而美國的援助卻不知何時才能送到，怎麼辦？只能望天打卦。怕只怕，等到美國國會通過援助法案，烏克蘭已成涸轍之鮒。

退一步說，就算美國新一輪援助及時送到，也解決不了甚麼問題。烏克蘭發起所謂的大反攻以來，不但無法收復失地，反而損失慘重，物資和兵源都嚴重短缺。目前烏軍平均年齡在30至40歲之間，遠高於正常的18至24歲，其窘態可想而知。為了填補前線兵源缺口，烏克蘭當局在路邊設置檢查站，只要發現符合條件的男子即強行送去徵兵辦公室，有時候連婦女和病人也不放過，引起怨聲載道，這仗還怎麼打下去？

據外媒報道，美國和德國故意限制武器運送，僅夠烏軍守住防線，無法奪回失去的領土，以此逼迫烏克蘭總統澤連斯基「求和」。姑勿論此報道是否屬實，美西方援烏力度大不如前已是事實。當中固然有「戰爭疲勞」的因素，也有美西方自己的盤算，戰爭沒完沒了拖下去，任何人都會感到厭倦，何況這是一場完全沒有勝算的戰爭。再加上以巴突然爆發衝突，美國被迫再度陷入中東泥沼，為了維護以色列這個「親兒子」，自然將烏克蘭放在一邊。早前美國國防部長奧斯汀到訪基輔，本想展示繼續支持烏克蘭的姿態，卻僅僅帶去一億美元軍援，可謂弄巧成拙。

顯而易見，基輔當局已到了窮途末路，唯一選擇就是與莫斯科談判，早日結束戰爭，否則繼續拖下去，只會落得更悲慘的下場。美國歷來只會考慮本身的利益，不會在乎棋子的命運，被其背叛和拋棄的例子已多不勝數，澤連斯基再不知進退，勢必淪為下一個棄子。