龍吟虎嘯：朝鮮半島與世界大戰

目前俄烏之戰遠未打完，巴以之戰雖有臨時停火，但雙方戰意正濃，整個中東局勢正朝着戰爭擴大化、長期化發展，對歐美世界帶來更大的麻煩。而朝鮮半島隨着平壤發射軍事偵察衞星成功，美日韓反應強烈，大軍出動，北韓又做出不惜一戰的反制而驟然緊張，戰爭大有一觸即發之勢。

毫無疑問，朝鮮半島一旦打起來，其影響和震撼絕不在俄烏戰爭、巴以戰爭之下，或有過之。這3個戰場連成一氣，極易導致第三次世界大戰，美國、俄羅斯、歐洲、中東、阿拉伯世界、中國，以及亞太區的北韓、南韓、日本、台灣、澳洲等都在局內，3個戰場都不可能單獨解決問題，戰爭的波及面、廣度和深度不亞於兩次世界大戰，實乃為百年大變局算一次總帳，開出全新的局面。

俄烏之戰開打時，由於普京不惜打核戰、同歸於盡的態度，由於美國拉攏全世界的盟友對俄羅斯全方位極限制裁，由於美國的軍援和「指導烏克蘭對俄羅斯作戰」，由於歐洲、北約悍然介入戰場行動，國際社會擔憂會引發世界大戰，然而沒有，打了近700天，打得十分慘烈，雙方幾十萬大軍廝殺不已，也沒有引發世界大戰，關鍵原因在於美國不肯出兵和俄羅斯對打，戰爭程度始終有限。

巴以戰爭對美國是突如其來，一波未平一波又起，完全打亂了拜登政府的戰略部署。不過，根據美國幾十年來的中東政策、戰略布局、地緣政治謀劃、對巴以問題的一貫做法，拜登政府想都不用想就立刻調動兩個航母戰鬥群前往東地中海，震懾周邊國家、伊斯蘭教武裝組織。然而，以色列的兇殘、野心、種族屠滅已點燃全球怒火，巴以戰爭會擴大到甚麼程度仍未可知，不過只要美國不參戰就好控制。

惟朝鮮半島爆發戰爭會使美國參戰，它和日本、南韓都有軍事條約，都有龐大駐軍和軍事基地，而北韓背後的力量乃世界級軍事強國，不可能坐視美國在家門口打仗不理。