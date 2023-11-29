坦言集：逃避政治

對香港不少人來說，以巴戰爭帶來的衝擊很難承受。但不如烏克蘭戰爭那樣，可以簡單而又心安理得地把戰爭的起因歸咎於俄羅斯的侵略，對俄國侵略前美國及北約在烏東迫害俄裔人，可以視作俄羅斯的宣傳，而毫無內疚之感，因為錯在俄羅斯，烏克蘭與美國是抵抗侵略，是正義之師，理直氣壯反俄，與他們一貫親美、崇美的思想沒有衝突，反而更堅信美國的正義。美國控制的國際輿論，也很容易地每天在媒體鞭撻俄羅斯。

可是到了以巴戰爭，哈馬斯突襲以色列後的初期反應，近似俄羅斯侵略烏克蘭那樣。俄烏是正規軍隊對戰，烏克蘭背後還有美國和北約，雙方大致相等。以巴之戰是美國支持以色列以正規軍隊攻打民間的地方武裝，強弱懸殊。哈馬斯戰士是便服便鞋，民間起義的無業年輕人，武器火力相差極遠。以軍攻加薩，卻找不到哈馬斯的主力，變成憤怒失控地轟炸加薩平民婦孺來洩恨，進行國際不容許的集體懲罰，變成屠殺，也因此暴露出以色列種族清洗、種族滅絕的企圖。

國際社會和媒體因而突然發覺，以色列種族主義的惡行在巴勒斯坦實行了幾十年，而且變本加厲。國際社會與輿論即使怎樣在以往崇拜、歌頌以色列和美國，但在暴行面前，再沒法堅持下去。

以色列狂妄的在國際展開攻擊，譴責批評者和同情巴勒斯坦者，且濫殺國際救援工作者、記者、醫護人員，向國際社會的公義挑戰，更一切用猶太舊約聖經來替種族清洗行為辯護，認為是他們的神所指示和讚許。這牴觸了所有非邪教的世界宗教，包括與猶太教同源的天主教、基督教、伊斯蘭教等；後者號召殉教聖戰，卻並沒有種族主義主張，不會依據所信的神進行公開的種族滅絕。

以色列的暴行和種族主義的言論挑戰西方文明、人類文明，即使信奉基督教、天主教，信奉美國及西方平等、自由、人權的人，也難以替其辯護，難以維護以色列在巴勒斯坦的種族清洗。他們一直以來迷信美西方的價值，迷信基督教、天主教的普世公義，以色列的行為和美國及西方政府的庇護，與此形成巨大的矛盾，他們可以不看半島電視台報道加薩婦孺的死傷慘況，卻不可能閉目支持以色列，結果便選擇逃避，再不談以巴之戰，不談當前政治，掩耳盜鈴，以求心安，也不願背棄一直以來的迷信。