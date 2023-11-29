私家車突撞警車 疑犯走甩

駛掘頭路 扮倒褪配合 九龍城一輛可疑私家車，昨凌晨在警車緊迫下駛入掘頭路，司機疑因「前無去路，後有追兵」，假裝倒車駛入停車位受查。詎料，當警車打橫攔住私家車，多名人員落車擬上前截查時，私家車突然開動並撞開警車逃走。在場人員隨即作出阻止，惟私家車未有停下，倒車後再次急速開動，成功衝開缺口逃之夭夭，有「車Cam」拍下事件經過，顯示場面頗為驚險。事後，人員在九龍塘尋獲車頭毀爛的涉案私家車，可惜早已人去車空。

昨日凌晨2時許，一輛隸屬九龍城區的警車，途經九龍城沙浦道31至81號時，發現一輛白色私家車形迹可疑，於是尾隨其後駛入石鼓壟道掘頭路。有「車Cam」拍下案發經過，顯示私家車司機疑「身有屎」，見到警車因無路可行，只好將車褪後停在一停車位內，佯裝接受人員檢查。當警車駛至私家車前面，並打橫攔住車頭後，人員便落車擬上前向車內男子查問及搜車。

人員拔伸縮棍阻止不果 豈料，私家車司機突然開車撞向警車左邊車門，有人員見狀拔出伸縮棍上前阻止。但私家車司機似乎執意逃走，立刻進行倒車，未幾再次開車，成功撞開左邊的警車及右邊的客貨車，並加速駛走，人員隨即追截，惟私家車轉眼便逃去無蹤。其後，人員在九龍塘金城道發現一輛可疑白色私家車，其左車頭嚴重損毀兼機件外露，車尾撞至凹陷揭起，車尾泵把則鬆脫。經調查後，證實該車為撞警車案的私家車，人員隨即到場增援，並搜查該私家車是否有違禁品，鑑證人員則在車上套取指模，初步未有任何發現。

案件列作「刑事毀壞」及「阻礙警務人員執行職務」跟進，執法部門追緝兩名涉案約20至25歲男子下落，又根據車輛登記資料，聯絡登記車主了解情況。而被撞警車左車門損毀，幸撞擊期間無人受傷。

據悉捱撞客貨車車主居於附近，案發時聽到巨響聲，並且到場了解，發現其客貨車左車頭損毀，對車輛無辜被波及甚感無奈。