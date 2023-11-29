准囚犯用職員電子手帳 懲教助理判200小時社服

【本報訊】廉政公署早前接獲懲教署轉介貪污投訴，指一名時任懲教署二級懲教助理，涉嫌容許一名在囚人士使用其職員電子手帳，以取閱懲教署機密資料，尋找另一名在囚人士以索取香煙。該懲教助理其後被廉署起訴一項公職人員行為失當，他早前認罪，昨在東區裁判法院被判接受200小時社會服務令。

33歲男被告蔡炳燊，被控一項公職人員行為失當罪。控罪指被告於去年5月1日，在履行公職期間或與其公職相關的情況下，無合理辯解或理由，蓄意及故意地作出不當行為。

同意案情指，被告於案發時任職懲教署二級懲教助理，駐守大潭峽懲教所，該懲教所關押成年男性羈留者。被告於案發時容許正等待被遣返的單獨在囚人士Sandeep Singh，操作懲教署發給他的電子手帳，及取閱儲存於該電子手帳內的機密資料，以尋找另一名羈留者的所在位置。

被告亦在Sandeep Singh的要求下，尋找另一名羈留者，以取得一支香煙。被告最終被捕，警誡下，被告承認該電子手帳內有被羈留人士的機密資料，他亦承認當晚曾以傳遞字條協助涉案人士溝通。案件編號：ESCC 2181/2023