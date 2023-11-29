7旬小巴司機 撞倒8旬過路嫗

【本報訊】5小時3宗車禍釀3傷。昨晨近7時，葵涌一輛83A號線專線小巴，沿昌榮路往九龍方向駛至近國瑞路交界，因應交通燈號轉紅而停下。未幾，交通燈號由紅轉綠，姓羅（77歲）司機於是開車。豈料，意外撞到一名姓梁（81歲）過路老婦，她倒地腳部受傷，其後由救護車送院治理。據了解，肇事小巴並無衝燈，經初步調查後，不排除梁婦過路步速較慢，未能及時走上行人路。小巴司機疑無察覺女事主身影，一起步即意外撞倒她。

觀塘尖沙咀先後車禍釀兩傷 約兩個半小時後，一輛電單車沿觀塘將軍澳道往將軍澳隧道方向、駛至翠屏南邨對開時，被一輛輕型貨車撞及，姓黃（29歲）鐵騎士當場人仰車翻，姓顏（41歲）貨車司機立刻停車報案。黃男倒臥地上，左手左腳受傷，由救護車送往聯合醫院治理。受意外影響，上址部分行車線一度封閉，期間交通受阻。

至約中午12時，一輛的士由尖沙咀科學館道轉入科學館廣場時，意外撞倒一名走過馬路的姓李（57歲）男途人，姓彭（48歲）的哥連忙停車報案。事主右手、右腳及身體受傷，幸好傷勢輕微，清醒由救護車送院治療。的士司機留在現場助查意外原因。