被控謀殺 髮型助理認誤殺遭拒

【本報訊】任髮型助理的男子，2019年在髮廊踩到女同事的腳與對方爭執，女方及後找朋友接她離開，該男子卻突然從髮廊衝出，從褲袋拿出利刀刺向女方其中一名男友人。該男友人共有約20處傷口，最終傷重不治。男髮型助理在案發後即過關往內地，兩周後回港被捕。被告昨於高院否認謀殺但承認誤殺罪，惟不獲控方接納，案件隨即開審。

涉利刀刺死17歲青年 被告張斌（31歲）被控一項謀殺罪，指他於2019年7月6日，在港謀殺男子黃智煒（17歲）。被告承認誤殺罪，但不為控方接納。據控方指，被告案發時於元朗紅棉圍厚德樓地下一間髮廊任職髮型助理，案發前與髮廊內另一名18歲戴姓女助理爭執。當日，戴因遭被告踩到腳與他爭執，被告用水淋向戴的頭上，戴則掌摑對方。被告於晚上8時許下班離開，但表明會折返，戴則找友人前來陪她下班。戴於髮廊門外等候期間，被告折返但雙方未能和解。東主夫婦協助調停但無效，被告曾道歉但不獲接受，東主夫婦遂帶被告進入髮廊。

戴等候友人期間，相識不久的死者致電稱會接她。死者與兩名男子到達後，戴要求被告走出髮廊，被告緊隨及後突從褲袋拿出利刀衝向人群，其中一男子持棒狀物體揮向被告，被告則持刀刺向死者，期間東主夫婦試圖分隔兩方但不果，施襲過程約30秒，且有閉路電視拍下。死者最終不支倒地，由途人報警。

被告於髮廊內更衣後離開。執法人員於髮廊內檢獲染血刀及刀套，相信為兇刀。死者被送院經搶救後不治，包括頭、面及胸口等有20處刺傷，其中胸口被刺傷，引致肺部功能急性失調及大量出血致命，死因為胸部刺傷。被告於事發後一小時前往內地，同月16日回港被捕。警誡下被告稱：「我自衞㗎咋，我無心殺佢」。案件編號：HCCC 306/2020