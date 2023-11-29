40年前入屋姦女童 6旬漢判囚7載

案發後16年間飽歷煎熬 受害人跳樓亡 現年60歲的男子於40年前，在屯門一幢大廈尾隨當時年約13歲的女童，當到她胞姊單位前把其推入屋將其綑綁再強姦她。該漢事後逃之夭夭，但在單位櫃上留下掌印。女事主報案，但一直找不到該涉案男子，她因事件在16年間須不斷出入精神病院，於1999年因不堪壓力自殺身亡。前年中，該漢被截查時發現就是當年的疑犯而被捕。被告昨於高院承認一項強姦罪，被特委法官陳政龍判禁7年。法官指事件令事主長期受壓且影響深遠有加刑因素。考慮到被告有近20年沒有犯案等因素給予酌量減刑。

現年60歲被告王晉全，被捕時報稱任職廚房工人。他原被一項強姦及一項搶劫罪，他只承認強姦罪，搶劫罪則獲准於法庭存檔。控罪指被告於1983年1月20日，在屯門新發邨一個單位強姦X。被告自1983年起至2000年有多項案底，包括搶劫及襲擊等罪，曾被判監，於2002年出獄。法官指案件涉加刑因素，包括死者年輕、因事件深受影響飽受壓力，須出入精神病院，被告亦曾使用武力及威嚇等。不過，考慮到被告認罪等，由監禁10年減刑至7年。

留掌印 08年始鎖定被告身份 案情指事主X於案發時只有13歲，會於中午到胞姊的涉案單位。被告當時是鋁窗維修工人。案發當日近中午，站在大廈梯間的被告尾隨X至單位門前，X開門後被告推她進內，聲稱有刀叫她不要作聲，其後綁着她雙手用衣物塞口，經詢問得悉她是處女，把她推落床將其強姦。被告離開後X報案，執法人員在X的衣物找到精液及於單位櫃桶發現掌印，但一直找不到被告。

X因事件受情緒影響，中五後輟學須出入精神病院，直至1999年，29歲的她離開精神病院當日跳樓身亡；執法部門於2008年更新鑑證系統後比對掌紋鎖定被告身份。2021年在荃灣截查被告時發現其身份將他拘捕。他承認當年曾在案發地點搶劫女童，但已忘記有否強姦對方。

本案於裁判法院提訊時曾一度撤銷強姦罪，但最後重新控告強姦罪。執法部門於庭外指，因經過與律政司等多番商討，認為證據充足才有此決定。人員又指案發於40年前，在科技限制下，仍然追查及跟進案件，並一直與受害人家人保持聯絡及了解案件的發展，希望判決可給他們一個交代，受害人可安息。案件編號：HCCC 42/2023