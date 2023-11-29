航天城交通總匯啟用 16巴士線連接14區

【本報訊】位於機場航天城的大型交通交匯處正式啟用，將有16條專營巴士路線及其他交通服務停泊，強化大嶼山連接鄰近口岸及市區的公共交通網絡。另外，昂坪360與敞蓬觀光巴士遊營運商合作開辦大嶼山觀光巴士路線，接載旅客遊覽大嶼山多個景點地標，包括航天城。

該大型交通交匯處名為「航天城交通總匯」，位於機場航天城的綜合發展項目「11 SKIES」的基座。截至今年底，該處共有16條專營巴士路線設站，連接港九新界14個地區，包括東涌、屯門、元朗、大埔、葵芳、天后、大角咀、將軍澳、藍田、油塘、慈雲山等，以及機場客運大樓與港珠澳大橋香港口岸。另外，港珠澳大橋口岸巴士、市區及大嶼山的士、觀光巴士及周邊酒店穿梭巴士，均會在航天城交通總匯設有上落客點。

360大嶼山觀光巴士投運 此外，昂坪360及全球最大型敞蓬觀光巴士遊營運商Big Bus Tours合作，昨日起開辦「360大嶼山觀光巴士」路線，每日定時於昂坪360東涌纜車站開出，途經香港東涌世茂喜來登及福朋喜來登酒店、11 SKIES、香港天際萬豪酒店、香港迪士尼樂園，終點為昂坪360東涌纜車站。乘客憑當天車票，即可於指定的巴士站隨時不限次數登車或下車。