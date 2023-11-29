次季逾萬宗交通投訴建議 增4.1％

【本報訊】交通諮詢委員會轄下的交通投訴組在今年第二季共接獲10,203宗投訴及建議，較上季的9,798，增加4.1%；當中純粹提出建議的有285宗。季內接獲的投訴及建議，有88%關於公共交通服務，相關個案由上季的8,680宗上升至今季的9,055宗，增幅達4.3%

交諮會表示，涉及違例泊車及其他執法事宜的個案由778宗上升至844宗，增幅達8.5%；至於有關交通情況的投訴及建議則由254宗下降至182宗，跌幅約28.3%；而涉及道路維修的個案則由53宗上升至59宗，上升11.3%。季內接獲的投訴及建議均已轉交有關政府部門及公共交通機構跟進。

11項市民建議被採納 連同往季未解決的個案，第二季共有10,884宗個案的調查工作已經完成，有9,247宗、即84%個案證實成立，44宗個案不成立，其餘1,593宗則因證據不足而無法追查。

交諮會又指有關政府部門及公共交通機構，已因應證實成立的個案採取措施，並有89名駕駛者被執法部門票控。同時，11項市民提出的建議被採納，包括開辦城巴第22D號線來往啟德站（沐安街）與承豐道。

此外，交諮會昨亦聽取政府簡介智慧交通基金的推行進度。相關基金涉及10億元，自前年3月接受申請；截至本月，已批出49個項目，涉及約3.28億元，獲批項目包括自動駕駛汽車、車聯網、道路安全、駕駛行為、交通預測、泊車及車輛安全裝置。