Fb逾百假專頁 東瀛遊稱生意跌三成

【本報訊】社交平台Facebook湧現假冒本地知名旅行社專頁，令市民隨時墮入騙局。遭過百個假專頁困擾的東瀛遊，自今年8月起一直向該平台申請代表身份驗證的「藍剔」失敗，直至經傳媒廣泛報道及預告計劃向Facebook母公司Meta發律師信後始成功獲批「藍剔」。

今年7月底至今，東瀛遊在Facebook發現至少108個假冒專頁，並於4個月內接獲超過兩萬個顧客相關查詢，有60多宗受騙個案，涉款超過80萬元。最大宗損失涉及3.6萬元，受害人向假冒專頁購買往倫敦商務客位機票，付款後才知道受騙。東瀛遊執行董事禤國全解釋，今年7、8月暑假檔期偽冒專頁開始活躍，初期是推出用演唱會及本地優惠酒店套票優惠來誘騙，隨着聖誕農曆新年旺季將至，假網站由最初靠酒店自助餐套票騙取數百元至數千元不等，延伸至用機票優惠作招徠。禤國全認為Facebook有責任處理及正視問題。東瀛遊提醒，顧客勿將款項轉帳至私人戶口，認住「藍剔」認證，有懷疑應向相關公司查詢。