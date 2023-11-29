載人航天工程代表團訪港4天

【本報訊】中國載人航天工程代表團昨日抵港進行4天訪問，由中國載人航天工程辦公室副主任林西強帶隊，成員包括參與中國空間站建造的神舟12號乘組航天員劉伯明、神舟13號乘組航天員王亞平、神舟14號乘組航天員陳冬、神舟15號乘組航天員張陸，以及載人航天工程系統相關領域專家。期間會和大中小學、科技界交流，並出席在香港體育館舉行的全港歡迎中國載人航天工程代表團大匯演。

林西強表示，今次訪港主要為報告國家載人航天工程的最新工程，又指中國由1992年載人航天工程，明確3步走發展戰略，第一步以神州5號首次載人飛行任務為代表；第二步，通過實施天宮1號、2號等飛行任務，突破航天員出艙等技術；第三步突破航天員駐留技術。今年10月30日，神州16號航天員返回地面前，拍攝了空間站組合體，國家的載人登月任務今年也正式批准立項，目標2030年前實現中國人登陸月球。

被問到中國第4批預備航天員選拔進展，林指選拔分為初選、複選、定選，共選出12至14名預備航天員，於今年3月完成初選，共百多名進入下一輪，今年8月完成複選，共21名候選對象進入最後階段，當中包括多名來自港澳地區候選人。至於未來會否有其他國家的太空人進入中國空間站，林指空間站將對全球開放，歡迎所有和平利用外空的地區開展合作，正和世界上多個國家機構溝通，相信在不久將來可以看到國外太空員參與。