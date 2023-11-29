逾4億重置晨崗學校稱合理 當局捱轟

【本報訊】為重置港島的匡智獅子會晨崗學校，政府提出在灣仔愛群道30號的前灣仔學校用地興建一所特殊學校，估計所需費用為4.4億元，並認為與政府近期的同類工程計劃的費用比較，這項工程計劃的預算費用「合理」，但立法會工務小組委員會昨日審議有關項目時，引來多個議員質疑造價，指「合理」基礎為何，又對比去年聯福道的特殊學校工程，單價高約三分之一，項目本身對比在教育事務委員會的費用也增加了12%，更有議員指建築工程加屋宇儲備工程單價，超出兩倍是「驚人」。

指地盤面積細 建造困難 議員林筱魯指項目對比在教育事務委員會所提交的文件，費用增加12%，如用一般學校比較，以往每間學校的單價大約為2.6億元，但今次是逾4億元；又對比去年聯福道的特殊學校工程，今次單價也高了三分之一，直言看不到「合理性」。教育局副局長施俊輝表示，文件遞交予教育事務委員會時已說明未反映最新回標，建築署工程策劃總監馮紫珊補充指項目地盤面積非常細，因此建造過程困難，同時愛群道有15棵樹要護養，費用也要包含要拆卸4層高校舍，且事實上建造業界面對較嚴重的通貨膨脹。

議員陳紹雄指比較建築工程加屋宇儲備工程單價，此項目超出兩倍，直言「驚人」，又指如整體建築行業成本上升，政府也要想辦法解決，因未來一年有3,000億元工程，價格上只會面臨愈來愈大的挑戰。林筱魯也補充，指維護樹木的費用不在建築工程入面，對比工程細項，他指地基費用合乎過去工程，但例如駐地人員方面，聯福道工程只花費超過1,600萬元，但此工程則需逾1,800萬元，稱立法會不能用「瞇埋眼」態度批，不然市場會「食盡」政府。