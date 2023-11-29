外送平台被指欠監管 充斥南亞黑工 路上亂衝

【本報訊】外送平台公司欠缺監管、勞動權益爭議不斷、甚至出現黑工問題。昨日有外送員在記者會上指，曾見過包括持「行街紙」的南亞裔人士擔任外送員，又形容黑工是亡命之徒。工會促請政府為外送員制訂標準合約；並借鑑外國做法，成立勞資官三方協商平台，為行業釐定準則。

服務業總工會自由工作者分會主席王師樂表示，有外送平台對待前線工友並不公允，不論單價、送達證明、處罰機制等都欠缺劃一標準。而涉及外送員的意外無日無之，但平台公司往往不承認工傷責任，工友需到法院申索工傷補償。王又提及現時有持「行街紙」人士擔任外送員，質疑外送平台對此視而不見，是藉「黑工」來抵銷本地工友討價還價的能力。有出席記者會的外送員形容黑工是亡命之徒，因有持行街紙人士在南亞人商店租來電動單車送外賣，有時更會不顧交通規則走逆線以求盡快完成交託等。

工會促訂標準合約 涵工傷保障 該工會的權益委員會主任丘燿誠引述立法會研究報告，指透過數碼平台接單的外送員，目前至少有11.4萬人，當中包括俗稱「步兵」及車手，由於平台公司視他們為自僱人士，意味建基於僱傭關係的法定權益均不適用平台外送員。他建議可參考內地的處理方法，透過訂立標準合約來釐定平台公司與外送員雙方的「權利與義務」，而有關合約必須提供工傷保障，並列明平台公司須為平台外送員投購價值不少於《僱員補償條例》的保險額度，即按工友的年齡及收入計算賠償，最低亦不少於486,300元。

他又建議參考新加坡的做法，成立由政府主導的勞資官三方協商平台，由工會、平台公司及政府代表就行業釐定標準，包括最低單價、職業安全、假期計算、以至工作安排及投訴機制等進行協商。一旦外送員被拖欠薪金，而平台亦無力支付，建議破產欠薪保障基金承包。