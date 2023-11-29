做騷撲殺博掌聲 鼠患極速打回原形

衰過上半年 多區指數不跌反升 本港鼠患問題持續嚴重，歸咎於港府應對鼠患不力。衞生署過去一星期內進行兩次公共衞生演習，以測試政府應對鼠疫的能力，惟食物環境衞生署鼠患參考指數顯示，今年下半年多區鼠患情況仍衰過上半年。多名議員反映，多區鼠患問題依舊，提醒當局滅鼠行動並非為「做騷」而做。

處處鼠蹤 中西區 港島東 重災 衞生署衞生防護中心聯同多個政府部門早前進行代號「葡萄石」的公共衞生演習。其中，本月20日舉行的桌面演習，由9個政府部門及醫院管理局討論和統籌，模擬在一幢住宅大廈內出現鼠疫傳播時所需採取的應變措施。至於前日舉行的地面行動演習，共約70名相關政府部門的人員參與，及30名內地和澳門衞生當局專家應邀以觀察員身份出席。演習模擬中心接獲醫管局通知有輸入鼠疫個案，隨即展開流行病學調查。

港府過去一年多高調宣傳多項滅鼠工作，包括全港各區成立夜間防治鼠患流動隊；使用多項新技術、工具和鼠餌，例如T型鼠餌盒和酒精捕鼠器等，惟整體滅鼠成效不彰。食環署數據顯示，多個分區的鼠患參考指數不跌反升，例如中西區今年下半年鼠患指數為4.9%，較上半年升2.7個百分點；港島東區、新界北區均錄得5%，分別升2.2及1.9個百分點。今年上半年離奇錄得「清零」的大埔區於現時則是0.9%。

公屋居民嘆老鼠體積大過貓 議員江玉歡表示，近期接連收到愛民邨、梨木樹邨居民反映邨內鼠患問題嚴重。她引述有居民形容有老鼠體積大過貓，令地下商舖受盡滋擾。她曾實地巡視愛民邨，認為屋邨整體衞生趨惡化，例如垃圾無人清理，鼠患問題難免日益嚴重。

江玉歡又指，港府高官早前落區參與清潔運動，期間市容確實稍見改善，惟不久即打回原形。她指，政府清潔運動「唔係為咗問題而做，係為咗官員落嚟而做」，她強調衞生工作需持續進行，並非是「做騷」，更質疑當局對滅鼠工作的監管不足。

議員楊永杰表示，政府引入T型鼠餌盒和酒精捕鼠器以來，九龍中公眾地方鼠患問題有改善，惟老鼠有「搬竇」習性，導致「公屋啲老鼠入晒屋」。他認為，滅鼠工作不能單一在公眾地方進行，建議政府部門帶頭，協助私人屋苑、物業管理公司加強滅鼠。