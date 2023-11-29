醫健：健康在您手：本體感覺訓練 改善平衡力防跌倒

根據衞生署的資料顯示，跌倒是導致長者患病和死亡的重要因素之一。本港65歲或以上在社區居住的長者中，每年大約每5人便有一人曾跌倒。跌倒的人當中約有75%會受傷，包括頭部創傷和骨折。有調查顯示，70歲以上跌倒的長者死亡率近18%。

平衡能力差是其中一個令大多數長者容易跌倒的因素。隨着年紀增長，內耳神經和「本體感覺」退化是導致平衡力衰退的重要因素。「本體感覺」是指我們對自身姿勢、身體位置、骨骼肌肉和關節等身體部位的感知能力，以及對平衡感的知覺。

負重訓練改善平衡 「本體感覺」可以透過負重訓練下的「本體感覺訓練」增強和改善平衡力，減少跌倒風險。長者於家中亦可以做到簡單訓練，例如單腿站立時，手持小量重量進行推肩動作，又或於平衡墊上單腿站立、蹲和蹬腿，每個動作可以進行45秒至1分鐘，進行三至四次，中間休息30秒。長者於家中進行平衡訓練時，要留意周圍環境安全合適，附近有否尖銳物品或易碎品，例如剪刀或花瓶，以及有穩固扶手，例如牆壁或穩固的桌子，有需要時可輔助。

提升察覺性及控制 進行「本體感覺訓練」可以有效提升我們對身體的察覺性、對肌肉和關節的控制、膝關節和髖關節功能、定點平衡力和重心轉移能力，減低跌倒風險。除了負重訓練外，瑜伽和普拉提都是有效改善本體感覺的運動。長者若想改善「本體感覺」，建議向專業健身教練查詢，制訂一套具針對性的運動訓練方案。聖雅各福群會永嘉諾健體中心經理鍾欣穎

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