中年篩查 飲食體能不達標 逾90%易患慢性疾病

飲食習慣影響市民罹患慢性病風險。香港中文大學醫學院公共衞生及基層醫療學院聯同4間本地非政府社會服務機構，攜手推行「We WATCH 優活健康計劃」，協助中年人士改善生活習慣，預防或延緩患上慢性疾病。截至上月底，約2,300人接受健康檢查後發現均有高風險患上慢性疾病，當中更有逾90%屬風險較高組別，他們將獲安排參加健康管理指導。

該計劃從今年4月起至2025年試行，目標招募逾兩萬名中年人士參與健康風險篩查。截至今年10月底，該計劃已為超過6,700人提供健康風險篩查，其中約2,300人已接受進一步的健康檢查，他們全數被識別為有較高、或甚高風險患上慢性疾病，當中有92%人屬風險較高組別，將獲安排參加健康管理指導；另外8%人更屬風險甚高組別，他們已取得檢查報告，讓他們尋求醫學建議。

屬較高患病風險的健康管理指導計劃合資格參加者中，超過80%為在職人士，其中63%人每周工作超過40小時，12%人每周工時更超過50小時。該計劃同時更發現，分別有87%及33%參加者的日常飲食和體能活動習慣不達標，因而增加他們日後患上慢性疾病的風險。

生活節奏急促 礙上班族健康 中大醫學院副院長（教育）黃仰山表示，香港人勤力拚搏，勞碌工作，卻無暇照顧自身健康，故生活節奏急促是影響上班一族健康的一大元兇。他希望該計劃從生活入手，倡導健康生活，減低大眾患上慢性疾病的風險，長遠減輕社會醫療負擔。

香港賽馬會慈善事務部主管（健康社區）陳載英則期望，該計劃可以促進與政府及非牟利機構的緊密合作，加強以地區為本的基層醫療健康服務，從而提高市民生活質素，為香港構建一個更健康的社會。

該計劃費用全免，參加者年齡需介乎35至59歲，經評估後會按需要接受健康檢查。至於較高風險患上慢性疾病的風險人士，將獲邀參與個人化健康管理指導，為期6個月。期間，健康管理教練會為參加者安排單對單會面，並根據健康風險和興趣安排核心課程。合資格參加者會獲發智能手錶，記錄健康和運動數據。