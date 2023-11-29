房署擬獎勵舉報公屋暗盤

【本報訊】近期濫用公屋問題引起社會關注，早前房署為「富戶政策」加辣，又以科技偵測濫用公屋。房屋署署長羅淑佩昨向傳媒表示，對於在網上出租公屋、俗稱「暗盤」的行為，她強調會由不同部門合作調查，甚至會有「放蛇」行動，現時不少網上放租人已有所收斂。她又指市民舉報為重要調查濫用公屋的途徑，未來或會考慮以「好市民獎」方式獎勵市民舉報。

對於在網上出租「暗盤」，羅淑佩指早前有一宗經由傳媒報道後揭發，房署隨後已即時調查搜證，證實租戶企圖出租「暗盤」，故在今年9月29日發出即時遷出通知書，她又指早前接獲不少舉報例如有租戶出租成Airbnb，經查證後亦已跟進並收回單位，但她指不方便公開房署「放蛇」數字，重申「總之我哋就睇住，你哋夠膽就試啦！」

無考慮增加人手放蛇 她認為舉報為重要途徑得知租戶是否濫用公屋，將會考慮以類似「好市民獎」的形式鼓勵市民舉報，但不希望引起「有牙齒印」的市民惡意舉報投訴，故會再聽社會意見，小心考慮如何處理機制。

被問到人手是否足夠進行調查、「放蛇」等行動，她指有與各部門進行協作，現時並無考慮增加人手，但若有太多個案積壓會考慮如何調配人手，惟在涉及到個案的個人資料私隱問題，則不會招聘短期外判人手作偵查。