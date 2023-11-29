4簡屋項目獲批 供1.7萬單位

【本報訊】政府批出首批4個「簡約公屋」項目的設計及建造合約，下月起陸續動工。房屋局局長何永賢表示，短期內會向立法會爭取第二批「簡約公屋」項目的所需撥款，以期在2027至2028年度前，完成興建約3萬個「簡約公屋」單位。

房屋局及建築署昨公布，4個簡約公屋項目分別批予其士——中鐵建設聯營及中國建築工程（香港）有限公司，分別負責元朗攸壆路、屯門第3A區及牛頭角彩興路項目，以及啟德世運道項目。

4個簡約公屋合共提供約1.7萬個單位，當中元朗攸壆路項目預計最快2025年首季落成，提供約2,100個單位，其餘項目預計2025年第二季至2026年第三季分階段落成。

過渡屋仁濟軒 入住率達95% 另外，仁濟醫院過渡屋「仁濟軒」昨於荃灣舉行竣工入伙儀式。仁濟軒共提供212個單位，至今入住率已達95%，約200戶合資格居民由今年9月起陸續入伙。何永賢出席典禮時指仁濟軒的入伙數字很快便已達95%，相信未來更會超過100%。