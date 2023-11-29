居屋戶未提申請 收月租車位確認

真用家憂更難抽中 揭管業處派信烏龍 近年新入伙的公營房屋車位供應不足，當中入伙約兩年、位置偏遠的居屋粉嶺山麗苑，逾3,300個單位僅提供約200個月租泊車位，車主每年必須經歷「大抽獎」並成為幸運兒，才會獲派屋苑的車位。該屋苑將於12月1日進行抽籤，決定下年度的泊位誰屬，而本報昨日收到住戶反映，指其並沒有申請車位，卻收到一封「山麗苑月租泊車位」確認信，惟信上的地址卻寫了火炭穗禾苑，令他嘖嘖稱奇，更憂慮被人盜用資料洩露私隱。有參加抽籤的車主憂慮假名單會增加抽籤人數，變相令抽中機會渺茫，促請房屋署正視及確保所有申請者必須是同一屋苑的車主。

房屋署今年首推以智方便讓居屋及公屋用戶，以電子方式申請停車場泊位，免卻遞交紙本的繁複工序，不少車主均採用電子方式提出申請，並已陸續獲派發載有申請編號及優先類別的紙本確認信。然而，住在山麗苑A座的陳先生（化名）指，他於前晚檢查信件時，從信箱拿出一封印有房署標誌的信件，內容為山麗苑申請月租泊車位，附有編號，並指已完成審核程序，他的車位優先類別為2（第二優先，第一為傷殘車位申請）。

陳看到信件後充滿疑惑，一來駕駛客貨車的他不合申請資格故沒有提出申請，二來查看信件左邊的地址時，卻發現寫了火炭穗禾苑，只有A座及相關單位與他的單位一樣。他質疑有人利用他的地址申請車位，但及後發現地址並非山麗苑，令他啼笑皆非，應屬房署的系統出錯以至鬧出笑話，「我連申請資格都冇，但佢住火炭竟然話有得抽山麗車位，真係笑話！」

一度懷疑房署系統出錯 不過，本報記者致電穗禾苑停車場查詢申請月租泊位事宜，職員指毋須抽籤及申請，住戶只需帶同牌簿及住址證明即可獲安排車位，月租為2,950元。有申請泊位的山麗苑車主就對事件相當關注，不排除因首年電子申請，系統出錯所致。

而今年多個爛地停車場停用，令競爭更加激烈，預計有超過500名車主參與抽籤爭約200個月租泊車位，若房署的系統胡亂加入並非屋苑車主的申請個案，只會令參加抽籤的基數擴大，令真正有需要申請月租泊車位的車主中籤機會減少，造成不公。

房屋署發言人回覆本報查詢時指有關個案申請人為山麗苑業主，透過電子方式提交租用山麗苑車位的申請，通訊地址為穗禾苑。是次事件是由於山麗苑停車場管業處職員派遞回覆信時出錯，未注意到信件上標明的地址是穗禾苑而不是山麗苑，導致誤將信件派送至事主的信箱內。

針對此事件，房屋署已經訓示山麗苑停車場管業處，避免再次發生類似事故。有關2024年度山麗苑車位抽籤事宜，停車場管業處總共收到85份電子申請表。