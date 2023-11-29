楊政龍撐青年咖啡師培訓 冀實踐添信心

【本報訊】英皇慈善基金早前透過與鄰舍輔導會開展「耆青發展計劃」，與其旗下社企「Coffee Bunnies」合作的「青年咖啡師職人訓練」，為有志成為咖啡師的基層青年提供專業培訓。計劃日前於英皇集團中心舉行「品味『啡』凡‧青出於藍」職人訓練品評活動，4位完成培訓計劃的青年咖啡師展示學習咖啡烹製及拉花成果。英皇集團主席楊受成亦有到場支持，副主席楊政龍冀學員通過實踐增加工作經驗和自信心。

實際上，青年咖啡師職人計劃目前已經有8位學員完成了訓練，未來將會繼續招募更多有志者。楊政龍在品評活動中更即席接受青年咖啡師的指導，學習拉花技巧，青年咖啡師亦積極向他分享實習歷程。他表示，此次活動是青年咖啡師的展示時刻，希望他們通過實踐，增加工作經驗和自信心，同時讓更多人認識並支援社會企業，關注青年人的發展。