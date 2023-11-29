提升辦證能力 入境處追加撥款6950萬

【本報訊】為提升入境事務處處理身份證申請的能力，以及觀塘新設的臨時人事登記辦事處營運，入境處向立法會追加撥款6,950萬元。

根據入境處提交立法會保安事務委員會的文件顯示，自通關以來，市民對換領新智能身份證及其他身份證服務的需求急劇上升，主要原因包括大量境外市民通關後陸續回港，令受疫情影響而延誤的申請湧現，以及各項輸入人才和勞工措施引致更多首次申領身份證的申請，導致預約配額緊張。

料明年36萬宗逾期換證 當局提到，「全港市民換領身份證計劃」方面，逾期換證申請共有約52萬宗。由今年3月6日至10月31日，人事登記處共處理約16萬宗逾期換證申請，即預計來年仍約有36萬宗逾期換證申請有待處理。針對政府會推出一系列人才新措施，包括高才通等，需要申領身份證的個案亦有所增加。加上2023年施政報告宣布，政府將於2024年落實「資本投資者入境計劃 」，預料來年身份證申請將持續增加，預計2023年及2024年分別需額外處理約12萬及20萬宗相關的身份證申請。

當局又預計2023年及2024年各類身份證的總申請量分別達約111萬宗及約115萬宗，與疫情前相比的每年約60萬宗申請，分別大增86%及92%。至於觀塘新設的臨時人事登記辦事處，每月開支約709萬元，預計每日可處理額外1,100宗申請，全年可處理額外約32萬宗申請。

入境處指，由於身份證服務需求急劇增長，遠超2023-24年度的原來預算，故此必須向財務委員會申請追加撥款6,950萬元，以支付相關開支。