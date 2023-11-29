明年起港燈加2.9% 中電減0.2%

兩電淨電價調整變化

兩電調整收費 按月比較知真偽 新一年電費調整結果揭盅。中電在明年元旦起平均淨電價將為每度電1.429元，按年減約7.4%；港燈則為1.65元，按年減16%。不過，港燈電費或只是「名減實加」，其明年一月的淨電價若與今年12月比較，實際加價約2.9%，港島3人家庭料明年元旦起需多交13元電費。兩電預測未來5年淨電價年均加幅不多於2%，與通脹相若。

現時市民繳交的電費由反映電力公司資本開支、營運成本等的「基本電價」，以及實報實銷的「燃料調整費」組成，並統稱為「淨電價」。港燈明年一月基本電價會按年上調4.4%，至每度電1.195元；中電按年亦上調3.1%，至0.966元。受惠燃料調整費下調，最終中電的淨電價每度電1.429元，按年減幅約為7.4%，港燈則為1.65元，按年減達16%。

港島三口家料多交13元 不過，兩電燃料費在過去半年已持續下調，中電及港燈在今年12月淨電價分別為每度1.431元及1.608元。因此，若按月比較，港燈客戶明年一月要交的電費實際較今年12月增約2.9%；中電客戶則仍少交0.2%。若以3人家庭每月使用275度電計算，未計政府補貼，中電客戶預料明年1月需交約393元電費，港燈客戶則需交455元，前者較今年12月少交約0.5元；後者需多交約13元。

港燈董事總經理鄭祖瀛解釋，港燈已建3台天然氣機組代替舊有燃煤機組，亦與中電興建海上液化天然氣接收站等；未來5年亦會建多一台天然氣機組及增加天然氣發電比例等，令投資及經營成本上升，對基本電費構成壓力。他強調縱使燃料價格由高位回落，但水平仍偏高，地緣政治緊張情況亦有增無減，料來年燃料價格仍波動。

中華電力總裁羅嘉進則指，中電會引入新的零碳能源，例如價格穩定的核電，減低燃料市場波動的影響。他又指，現時能源價格仍處於較高水平，未來趨勢亦不確定。中電估計2024年至2028年的淨電價維持平穩，年均增長將為2.2%。

減幅太少 市民 「冇感覺」 環境及生態局局長謝展寰表示，當局會與內地合作輸入更多清潔能源，並控制兩電投資本地的發電機組，令兩電總資本投資額在未來5年都較低，未來5年基本電價年均增長將為2%至3%，若燃料價格維持回落，淨電價年均加幅不多於2%。

九龍區有燈飾店負責人黃先生表示，電費減幅少對營運的幫助不大，現時多靠LED燈降低電費成本。市民李先生表示，夏天電費約千元，坦言對今次減電費「冇感覺」，促港府參考澳門，增加每月電費補貼金額至200元。

另外，兩電早前分別計劃興建離岸風電場，曾稱已納入發展計劃。但兩電昨交代未來5年發展時未有再提及風電場。議員葛珮帆認同兩電沒計劃投資興建風電場的做法，指在進一步在內地引入核電下，本港毋須興建造價昂貴而效益成疑的風力發電場。