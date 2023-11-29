靠短片巴士廣告防騙 議員嘲石器時代

【本報訊】再有虛擬資產平台涉詐騙案，對於證監會回應有關事件，有議員表示失望，又指證監會日前指用短片及巴士廣告來抵禦日新月異的集體式網絡騙案，嘲諷猶如用石器時代的工具解決21世紀的問題，看完記者會後，令她想起卡通片《聰明笨伯》。

虛擬資產交易平台「HOUNAX」涉嫌詐騙案，目前受害者增至153人，涉款高達1.53億元。早前把HOUNAX列入可疑名單的證監會，卻表示該平台並非證監會的持牌機構，因此不受監管，無權停止其運作。

議員江玉歡在社交平台貼文，指證監會發言人稱由於有關的平台並非受規管，證監無權採取任何行動停止它們運作。她認為若證監認為自己能置身事外，沒有任何權力，可疑名單大可不做。再者，若證監會認為不夠權力，管理層為何沒有在第一時間主動向政府尋求協助，而是待眾多市民接二連三被騙，才出來說沒有足夠權力，她認為講不過去，尤其是一個如此龐大的監管機構管理層，受政府委以重任，理應有能力了解有何權力不足及主動求援，難道要政府高層通知你有何不足？

倡每日設記招通報案件 在疫情時，政府每日開記招向市民通報疫情。她認為如今騙案層出不窮，市民損失數以10億元計，相關部門是否也可考慮每日設記者會，向市民講述最新騙徒犯案資訊，直至騙案有所控制。

對於網絡罪行，她指騙徒大多以最短時期接觸最多目標，所以政府也要用快、狠、準的有效方法來對付他們。她直指調查要快，通知市民及發放消息也要快，用以月計的時間去發現、調查及通知市民，「今時今日咁嘅服務係唔得㗎喇！」