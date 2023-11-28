來年電費勢上漲 百物騰貴基層傷

現代人生活離不開電，毫不誇張地說，電對於現代人的重要性，僅次於糧食及水，早已是生活的必需品；那麼，電費自然被納入基本生活開支的一部分。兩電今日將到立法會交代來年電費調整，以及未來5年發展計劃，坊間關注電費會否加價；電費一旦增加，不但對民生造成極大影響，更會牽一髮而動全身，導致各行各業經營成本上漲，隨時轉嫁予消費者，掀起新一輪加風，對市民來說，可謂是雙重打擊。

不幸的是，港人似乎深受墨菲定律困擾，怕甚麼來甚麼，愈是害怕的事情愈會發生。昨日有學者預測，明年電費有機會增加。現時的電費主要由兩部分組成，分別是反映電力公司資本開支、營運成本及利潤的「基本電價」，以及每月變動、以實報實銷形式向用戶收取的「燃料調整費」。其中，基本電價方面，因本港近年增加用天然氣發電，涉及發電機組及設備的投資增加，例如近期開始運作的液化天然氣接收站等，其興建成本開始入帳，加上兩電未來5年料有新發展計劃，勢必增加發電成本，導致基本電價增加。

另一方面，縱然燃料調整費近期有所回落，惟國際燃料市場價格波動，來年燃料費未必會持續下跌；關鍵在於，兩電的「燃料價格調整條款帳」目前仍錄得龐大虧損，意味明年可動用作特別回扣的空間有限。倘若明年燃料價格不像今年般持續向下，燃料調整費很可能會重回高位。

雖說因應成本上漲，加價本是無可厚非；然而，本港今年初才擺脫疫劫，疫後經濟復甦遠不似預期，部分行業在短暫復甦後更出現倒退迹象，隱憂重重；市民生活更是艱苦，尤其基層，難道要看到貧苦大眾鑿壁偷光才甘心嗎？本是同根生，兩電實無必要在港人艱難時間「賺到盡」，反而應該主動讓利、適度下調電費，減輕各行各業與市民肩上的壓力，以實際行動來證明，兩電願與港人同舟共濟、共度時艱。

港府現時銳意發展夜經濟，呼籲商界延長營業時間，惟響應的商戶並不多，主要是考慮成本沉重問題，其中一項因素正是電費。更長的營業時間意味着更高的用電量，維持夜市的電費本來已高昂，假如電費此時上漲，商戶的用電成本必然相應增加，無疑是進一步撲熄商戶發展夜市的決心；港府又憑甚麼說服商戶「共同燃亮香港夜經濟」呢？難道呼籲商戶點蠟燭嗎？因此，電費非但不宜上漲，港府亦應該加大電費補貼金額並延長計劃，特別是針對中小企的電費補助。

悲哀的是，官員從不知民間疾苦，不懂得商界所面對的困難，一味高高在上「瞎指揮」，口中說着「香港每度電淨電價較其他大城市為低」的瞎話，甚至曾有疫情期間允許兩電加價的前科，難以指望港府會有相應援助。加電費一旦落實，市民恐怕只能自救，想一想如何節省用電，環保又省錢。