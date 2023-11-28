龍七公：半島風起雲湧 北韓蠢蠢欲動

正當俄烏戰火及以巴衝突稍歇之際，作為現存世界大戰火藥桶之一的朝鮮半島，其引線也被悄悄點燃。自美國總統拜登及南韓總統尹錫悅先後上任後，半島局勢急轉直下，外界才意識到，特朗普表面瘋狂，惟在國際角力上，至少做到「鬥而不破」；拜登看似溫和，卻是鐵板一塊，只懂施壓恐嚇，不懂得轉彎，更不懂控制局勢，令世界戰火四起；加上一味盲目追隨美國的尹錫悅，半島自然岌岌可危。

自北韓宣布將發射人造衞星後，美國與南韓便開始大做文章，美軍更出動各式先進武器駐紮南韓及日本，又多次與南韓軍方聯合演習，擺出一副咄咄逼人的態勢。北韓日前成功發射軍事偵察衞星「萬里鏡1號」後，南韓更是宣布中止《九一九軍事協議》對朝偵察條款，北韓國防省隨後以「撕毀」《九一九軍事協議》，宣布即時不再受協議約束，來回應南韓的舉動。霎時間，半島上空戰雲密布，那怕一丁點火花，小小的擦槍走火，都有可能形成燎原之火，演變為南北韓全面戰爭。

拜登對朝策略過時 造成如今局面的主要原因，在於拜登的對朝策略早已過時。白宮的思維似乎還停留在數十年前，一直企圖以強大的武力恫嚇平壤政府，說穿了就是「以大欺小」。誠然，美國與北韓的軍事實力依然存在巨大差距，惟在北韓成功研發核武及洲際導彈後，早已不吃「武力恫嚇」這一套。皆因擁有了核武，意味着即使常規戰爭打不贏，平壤政府還可以選擇同歸於盡。現時平壤政府的狀態，猶如一名飽受欺凌的學生忽然擁有了槍，一時想不開就會發生校園槍擊案；對此，美國人應深有感受。

正因如此，特朗普的對朝策略更傾向是「平起平坐」。姑勿論特朗普當年對華是如何兇狠，抑或對歐洲、日本等盟友是如何囂張，至少面對北韓領袖金正恩時，特朗普未擺出高高在上的姿態；對於長期不獲國際尊重的平壤政府而言，這顯然是相當受落，甚至為與美國拉近關係，一度與中俄等長期盟友走遠。話說回來，這一切並非源於特朗普真心想親近北韓，不過是一場出於政治需要的表演；要壓制中國發展，深知盟友仍依賴美國保護，想要創造與北韓會談的機會，於是擺出不同面孔。

當特朗普敗選，拜登上台後，美朝之間建立的丁點信任隨即化為烏有，不但重回起點，甚至有繼續倒退之勢。適逢俄烏及以巴造成的風乾物燥，南北韓爆發衝突絕非危言聳聽。全面戰爭的機率不大，但有俄羅斯在背後支持，北韓發動諸如延坪島炮戰的小規模衝突，欲挫一挫南韓銳氣的機會還是有的。至於中國的角色，大概只要美韓聯軍不越過三八線，不徹底改變南北韓分裂的格局，依然會作壁上觀，繼續勸和促談。現時中國着眼於恢復經濟，方針更像是「廣積糧、高築牆、緩稱王」，只要不牽涉中國主權，不太可能主動踩進戰爭的泥沼。