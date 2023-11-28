撥亂反正：單挑印度 眾叛親離

昨日談到小杜魯多的拙劣外交手腕及唯美是從的外交政策，導致加拿大的國際地位不斷被矮化、奴化，喪失了老杜魯多時代的獨立自主風骨，多次被美國等盟友過橋抽板，以至被中國國家主席習近平公然訓斥與漠視。但數到近年對加國國際形象的最大打擊，肯定是早前的印度暗殺風波。

今年9月，杜魯多突然向國會自爆，聲稱收到可靠證據，顯示印度政府有份參與在加國境內暗殺一名加籍錫克教首領，而後者一直被印度形容為恐怖分子。有關跨境暗殺指控性質極其嚴重，尤其剛於數月前，杜魯多才因為有一名中國外交官，涉嫌曾查探一名加國議員在香港的家人資料，而決定將該名外交官驅逐離境。但今次首先出手驅逐外交官的，竟是案中「被告」印度，而且不止一位，而是要求多達數十名、佔總數三分之二的加拿大駐印度外交官離境。印度又即時暫停辦理加國公民的赴印簽證申請，以懲罰杜魯多「口不擇言」。

印度的囂張跋扈是有其底氣的。在不少港人眼中，加拿大是先進富有的西方大國兼移民勝地，印度只是個落後窮國。但根據2021年數字，印度人口是加國的30多倍，GDP是後者的1.6倍，增長率也高出數個百分點。美歐近年積極拉攏印度，冀在政治、經濟、科技以至軍事上協助抗衡中國。無論講現時的政經實力，未來的發展潛力，或是戰略上的影響力，加國都難與印度相比。因此大部分西方國家選擇對暗殺風波沉默，包括據報為情報來源的五眼聯盟成員，最終令「原告」杜魯多自暴其短，令加國在國際上顯得眾叛親離，地位一落千丈。印度近日逐步復辦加國的簽證申請，理由是考慮了對方最新措施。是甚麼措施？就是自己知醜，不再追究。