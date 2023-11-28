冰鑑春秋：最強副手能力挽狂瀾？

藍白確定分裂，柯侯急尋副手，柯文哲敲定「新光公主」吳欣盈，侯友宜則找來「政治金童」趙少康救火，對上「台獨金孫」賴清德與「台灣戰貓」蕭美琴的組合，2024年大選可說進入了全新的態勢。蕭美琴本身有選戰經驗，也在美國折衝多年，是民進黨內少數有國際事務經驗的戰將。不過她多年前曾被冠上「中國琴」的稱號，受到基本教義派的質疑，而且她混血的背景也讓她的自我認同似乎出現錯亂，近日受訪時還自稱「我們美國人」，恐怕會被對手拿來大做文章。對賴清德來說，蕭美琴的最大助益，恐怕只是讓美國爸爸比較放心。

吳欣盈雖為現任立委，但表現並不突出，幾次質詢都讓人覺得她似乎有些狀況外，「新光公主」的背景更讓媒體對她的花邊八卦比對她問政品質有興趣得多。這次違反民眾黨慣例直接搭檔柯文哲參選，也引起黨內雜音，對柯文哲而言，這似乎只是個臨時湊合的組合。

至於趙少康則是台灣少見的政媒雙棲風雲人物，早在30多年前就曾拿下全台第一高票，退出政壇後在媒體也是大放光彩，是頭腦靈活、辯才無礙的全能型人物，在政治上甚至還算是侯友宜的大前輩，形成罕見的副手全方位能力比正選更強的組合。而趙少康除了能拉回深藍對侯友宜的疑慮外，更重要是他所率領的戰鬥藍團隊，是國民黨內目前創造議題能力與行動力最強的次團體，選戰很快會從之前的被動應變，轉為全面性的主動出擊。

趙少康可說是史上最強副手人選，但有他出馬就能挽回侯友宜積弱不振的聲勢嗎？目前還有待觀察。藍白分裂雖讓藍軍大幅歸隊，但卻很可能會讓中間選民與年輕選票大量流失，「打賴不理柯」的戰術能否發酵？就是未來選戰勝負的關鍵。