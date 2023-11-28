橫眉冷看：看淡中港果然後悔

看淡中國內地和香港經濟，會招致甚麼後果，看美國資本的快餐集團麥當勞便知。2017年，麥當勞母公司放售中港業務，80%的股權作價17億美元，如今事隔6年，悔不當初，近日宣布以18億美元，向凱雷集團購回28%股權，這兩宗買賣一來一回，變相賠慘了。

當日以17億美元出售八成股份，計算下來，每1%的股份價值2,125萬美元，今天以18億美元購回28%股份，每1%價值約6,429萬美元，短短6年間，升值足足兩倍。

過去6年，內地和香港有近半時間面對新冠疫情，市面經常封控，按理麥當勞餐廳的生意應大受影響。疫情過後，西方媒體更大肆炒作，說中港兩地的經濟疲不能興，如果所言屬實，今天麥當勞的股權價值理當大幅度下滑才對，但事實則相反，時至今日，美國母公司竟然願意多用兩倍價錢，高追買入。

西方經濟學有「巨無霸」指數，意思是指麥當勞巨無霸漢堡包，在不同地方的售價，可以反映出當地的經濟情況。呵呵！依照上述理論，我們也可以蛻變出一套新指標，就是坐落在不同地區的麥當勞餐飲集團，其股權價值的高低，也可以反映出當地的經濟實力。

不同地區的經濟表現，有時就像一場賽跑，我跑得慢不打緊，只要對手更慢，奪冠的人仍然是我。過去6年，中港兩地受到貿易戰、新冠疫情等因素影響，經濟市道當然不是熱烘烘，但中港差，外面的世界比我們更差。國際投資者嗅覺最敏銳，何處的肉較香較肥，他們就會撲向何處。

如果西方世界以至其他地區境況良好，麥當勞母公司又何須如此丟臉，要在中港兩地吃回頭草呢。