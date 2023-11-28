筆下風雲：中日韓難擺脫美阻力

隨着「習拜會」順利舉行，中美重啟對話機制，兩國關係忽然改吹暖風，美國手下一班「小鬼」亦蠢蠢欲動。停開4年的中日韓外長會在南韓釜山舉行，三國同意加快籌備重啟中日韓領導人峰會。

中日韓作為近鄰，經貿和人文交流極之密切，彼此交惡並無好處，但世事往往不以人的意志為轉移，美國重返亞太，將遏華放在首位，其盟友必須選邊站隊。眾所周知，日韓均不是正常國家，兩國均有美軍駐守，過去的領導人尚懂小國之道，最重要左右逢源，軍事上靠攏美國，經貿上依賴中國，維持平衡關係。但經過特朗普執政後，拜登不僅蕭規曹隨，反華甚至更加大力度，碰巧日韓現時領導人皆媚美短視，全面倒向美國，由是跟中國的關係弄得很僵。

更有甚者，拜登千方百計要日韓和解，今年8月召開的「大衞營峰會」，正是為了謀組亞太版小北約鋪路，美日韓走得愈近，中日韓的關係變得愈差。日本同月開始排放核污水，中國強烈反制，全面禁止日本水產進口，不管日本如何叫囂，中國堅持不理，中日關係陷入低谷。惟隨着中美關係改善，岸田文雄又變臉欲修補對華關係，早前在APEC跟習近平場邊對話，便一再明言希望中國撤銷海產禁令。

岸田尚算知衰，但尹錫悅似乎仍是一條黑路走到底。南韓並非軍事強國，尹錫悅卻言必稱台海問題，就連最近訪英，也主動談及台海議題，因而遭中方抨擊他「指手畫腳」。習拜會後，美國表明只承認一中政策，不欲就台灣問題過度刺激中國，尹錫悅不開哪壺提哪壺，外交手腕堪稱拙劣。

中美關係雖暫時緩和，但敵對關係難有改變，在美國強大的陰影底下，中日韓的關係能走得遠、走得順嗎？